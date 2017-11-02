В Одессе горел санаторий

В курортной зоне Одессы сгорел двухэтажный корпус санатория «Красные зори». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 1 ноября в 21:42 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории санатория «Красные Зори», расположенном по ул. Бернардарцци – район Большого Фонтана.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в 21:57 было установлено, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 кв. м. В 22:53 пожар был локализован и в 00:56 ликвидирован.

К тушению пожара привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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По сообщению Главногоо управления Нацполиции в Одесской области, спасателям пришлось эвакуировать людей, проживающих рядом с санаторием, так как была вероятность распространения огня на их дома.

Как пояснил представитель управления, до частных жилых строений расстояние – порядка 5 метров. Корпус сгорел, но пожарным удалось предотвратить возгорание жилого сектора.

По его словам, в связи с отсутствием действующего гидранта на месте происшествия бойцам ГСЧС понадобилось время, чтобы протянуть пожарный рукав примерно за 100 метров.