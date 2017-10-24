В Тернополе задержали двух налоговиков, получивших 400 тысяч гривень взятки

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики провели ряд процессуальных мер для установления должностного лица, которое за «вознаграждение» помогала решать вопрос об уменьшении размера официальных штрафных санкций.

Полицейские выяснили, что во время плановой выездной документальной проверки работниками фискальной службы были выявлены многочисленные нарушения, за которые правонарушитель должен был уплатить в бюджет более миллиона гривень. Установлено, что руководитель одного из отделений Кременецкой ОГНИ ГУ ДФС в Тернопольской области за 400 тыс. грн неправомерной выгоды согласился решить данный вопрос.

23 октября в тернопольском ресторане правоохранители задержали налоговика. Из сумки руководителя отделения объединенной налоговой инспекции правоохранители изъяли полученную им взятку. Кроме того, был задержан государственный ревизор-инспектор Главного управления ДФС в Тернопольской области, который не внес в акт проверки информацию о некоторых нарушениях.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливается круг лиц, которые также могут быть причастны к данной коррупционной схеме.

Как сообщал УНИАН, ранее офицера Генштаба ВСУ задержали во время получения 3 тысяч долларов взятки, которые он требовал за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления очагов нефте-химического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий.