Жуткое ДТП в Харькове: на месте аварии повторно проведут следственный эксперимент

Сегодня вечером, 1 ноября, правоохранители воссоздадут ДТП в Харькове, которое 18 октября унесло жизни пяти пешеходов (еще одна пострадавшая умерла в больнице спустя неделю).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Сегодня вечером возле места аварии будет не проехать.С 20:00 вся площадь, пер. Мечникова, Сумская, Бурсацкий спуск будут перекрыты. Следственный эксперимент. Предварительно до 23:00. Поворот в сторону горсовета (на право) с Бурсацкого спуска будет разрешен", - написал он.

А днем начальник "главка" Олег Бех в комментарии представителям СМИ отметил, что фигуранты резонансного дела хотят участвовать в следственном эксперименте, передают Комментарии.Харьков.

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"Как мне известно, участники этого столкновения, водители, хотят, чтобы в их присутствии провели полное воспроизведение, то есть следственный эксперимент", - сказал Бех.

При этом о возможном участии подозреваемой Елены Зайцевой, которая находится в СИЗО, и второго водителя Георгия Дронова, который сейчас имеет статус свидетеля, ничего неизвестно.

Напомним, ранее правоохранители уже воссоздавали ДТП, но в эксперименте ни Дронов, ни Зайцева не принимали участия.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. Тогда сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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