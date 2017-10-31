На Житомирщине СБУ блокировала контрабандную переправку в Украину сигарет (фото)

На Житомирщине вчера вечером Сотрудники Управления СБУ в Житомирской области совместно с пограничниками блокировали незаконную переправку сигарет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, оперативники СБУ установили, что двое жителей Овручского района два-три раза в неделю выезжали в Республику Беларусь, закупали сигареты и на обратном пути «сбрасывали» упакованый товар в нейтральной зоне перед пунктом пропуска через госграницу Украины.

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После пересечения границы злоумышленники пешком возвращались и вручную забирали оставленный товар. После этого реализовывали незаконно ввезенные сигареты в местных торговых точках розничной торговли Овруча и Овручского района.

Вблизи государственной границы сотрудники УСБУ задержали вечером 30 октября обоих злоумышленников с очередной партией контрабандных сигарет. В общем, злоумышленники ввезли в Украину 5 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога.

Минимальная стоимость изъятого составляет 100 тыс. грн.