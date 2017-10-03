Журналисты выяснили, как минсоцполитики наладило схему ввоза в Украину контрабанды (видео)

В конце недели у заместителя министра социальной политики Андрея Ревы Александра Привалова и еще нескольких чиновников из министерства, провели обыски.

По официальной версии следствия – они способствовали контрабанде и хищению бюджетных средств. Программа «Гроші» раскрыла, как работает одна из самых наглых схем обмана государственного бюджета.

У Привалова следователи искали документы, по которым замминистра признавал любой груз гуманитарным, освобождая от уплаты пошлин.

По официальной версии следствия, заместители Ревы способствовали контрабанде и подозреваются в хищении средств в особо крупных размерах.

Исполнительный директор благотворительного фонда «Свои» Оксана Сухорукова рассказала, что им предложили создать ассоциацию, под эгидой которой возить «гуманитарку», которая на самом деле представляла собой контрабанду.

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Схема выглядела следующим образом: волонтеры с идеальной репутацией создают ассоциацию, через которую из-за границы привозят товар. Комиссия минсоцполитики признает этот товар гуманитарным и он без налогообложения попадает на территорию Украины. Далее псевдогуманитарка оказывается на полках магазинов, рынков и секонд-хендов по всей стране, после чего каждый участник схемы получает миллионы долларов прибыли.

Журналисты предполагают, что по такой схеме мимо бюджета прошли сотни миллионов, если не миллиарды долларов.

Волонтеры отказались от такого предложения, после чего начались запугивания со стороны министерства.