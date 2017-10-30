В Польше погиб украинец, который ремонтировал базилику

В польском Гданьске погиб гражданин Украины, который работал на лесах при Базилике Внебовзятия пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает Польское радио.

Ремонт Мариацкой базилики в Гданьске продолжается уже много недель, храм обнесен лесами.

Воскресенье, 29 октября, для рабочих было выходным, однако, как установила полиция, двоих из них вызвали из-за чрезвычайной ситуации.

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По предварительным данным, на высоте 35 м начала собираться вода, и рабочие должны были ее откачать. Один из мужчин поднялся на леса и упал на нижний ярус. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщила пресс-секретарь городской комендатуры полиции Гданьска Магдалена Циска, причина смерти 41-летнего гражданина Украины устанавливается. Больше информации появится после вскрытия тела погибшего.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Польше украинку ударили бутылкой по голове из-за ее родного языка. После избиения Дарья обратилась в госпиталь. Полиция получила информацию о том, что произошло, от врача. Девушка после нападения некоторое время находилась в госпитале, поскольку была ранена.