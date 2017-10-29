"Не могли поднять, пришлось стаскивать": СМИ узнали детали гибели подростка под рухнувшей плитой подъезда

В субботу, 28 октября, упавший подъездный козырек унес жизнь 17-летнего парня. Вследствие происшествия также пострадали двое друзей погибшего.

Чрезвычайное происшествие произошло в доме №41 по ул. 8 Марта. По словам очевидцев, трое парней ожидали друга около подъезда, когда на них внезапно обрушилась плита. Один из очевидцев рассказал «5692», что погибшему было 17 лет, и звали его Александр. Парень был студентом индустриального колледжа и проживал на улице Матросова.

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Также очевидец сообщил, что после прибытия ГСЧС на место происшествия, сотрудники не смогли поднять большую бетонную плиту и им пришлось стаскивать ее с пострадавшего, который еще подавал признаки жизни.

Двоих его друзей, которые находились с ним в момент происшествия, забрала карета скорой помощи. По словам знакомых пострадавших, у одного из парней врачи диагностировали перелом ноги, у второго – перелом руки. По предварительной информации парней увезли в больницу скорой помощи.

На месте работала полиция. Комментировать происшедшее сотрудники правоохранительных органов категорически отказались.

Из собственных источников «5692» стало известно, что жители неоднократно жаловались на аварийное состояния козырька на подъезде, однако их просьбы коммунальные службы игнорировали.