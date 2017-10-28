В Киеве уличен владелец аптеки, незаконно сбывавший подконтрольные лекарственные средства

В столице уличен владелец аптеки, который незаконно сбывал подконтрольные лекарственные средства.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook, в управление противодействия наркопреступности поступила информация, что в помещении аптеки на улице Госпитальной в Печерском районе происходит «безрецептурный сбыт подконтрольных таблеток».

Установлено, что сбытом лекарств занималась группа лиц, в частности, «57-летний владелец аптеки, киевлянин», а также двое ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

«В ходе отработки преступления полицейские установили, что владелец аптеки заказывает препараты на оптовом складе. А затем незаконно сбывает их другим лицам, которые в свою очередь осуществляют дальнейшее распространение», - говорится в сообщении.

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Полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов дела и изъяли подконтрольные медикаменты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, и привлечения их к уголовной ответственности.