Студенту-мажору, устроившему стрельбу с балкона в Харькове, грозит до 7 лет тюрьмы

Личности стрелков на ул. Пушкиской в Харькове - установлены. Об этом Misto.KH.UA сообщили в полиции.

О том, что некие молодые люди осуществляют выстрелы с балкона поступили к стражам порядка в 12:20. Правоохранители, которые прибыли на место инцидента выяснили, с какой квартиры раздавались выстрелы и провели поверхностный осмотр жилища.

"В квартире находились трое юношей, впоследствии к ним присоединился еще один. Все они граждане Украины. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия. Выяснено, что парню, который на видео стреляет, 19 лет. Другим - по 20" - рассказал начальник Киевского отделения полиции Александр Коцар.

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Следователи изъяли вещественные доказательства, в том числе пистолет. Все это было направлено на экспертизу. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, группа молодых людей устроила своеобразное развлечение посреди бела дня. Парень вышел на балкон одной из квартир дома и устроил пальбу из пистолета. Ранее, 10 октября он опубликовал фотографию с пистолетом под одним из деканатов ХНУ им. Каразина на персональной странице в Instagram.