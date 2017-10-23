В Киеве нашли обезглавленный труп

На территории лесничества в Святошинском районе Киева было найдено мумифицированное тело человека.Об этом передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Читайте такжеВ Киеве на Куреневке нашли застреленного мужчину (фото)

Жуткую находку обнаружили в воскресенье, 22 октября, в районе поселка Коцюбинское. Как стало известно, тело мужчины, личность которого пока не установлена, было без головы - ее обнаружили неподалеку.

Что стало причиной смерти мужчины, на данный момент не известно. В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве случай с обнаружением трупа подтвердили.

"На данный момент проводятся необходимые экспертизы", - сообщили правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в одном из дворов Киеве обнаружили тело мужчины без головы.