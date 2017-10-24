В Киеве водитель маршрутки устроил ДТП и взял в заложники пассажиров

10:22, 24 октября 2017
Происшествия
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В Святошинском районе столицы водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения спровоцировал ДТП, после чего отказывался выпускать пассажиров на улицу.

Информатор

В Святошинском районе Киева водитель маршрутного такси устроил аварию и отказался выпускать пассажиров из салона. Об этом сообщает "Информатор".

Водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения спровоцировал ДТП, после чего отказывался выпускать пассажиров на улицу.

Информатор

Как сообщил корреспондент издания, в течение всего времени поездки водитель вел себя неадекватно, неоднократно нарушая правила. Впоследствии, на улице Палладина, мужчина не захотел стоять в пробке и начал ее объезжать, однако во время опасного маневра "подрезал" фургон, сбив обзорное зеркало.

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После совершения аварии водитель автобуса пытался договориться с водителем фургона о компенсации убытков. Результаты этих переговоров пасажарам пришлось ждать в середине душного салона.

Отмечается, что водитель согласился выпустить пассажиров только после угроз вызвать полицию.

Как сообщал УНИАН, 23 октября утром в Киеве произошла авария с участием общественного транспорта и грузовика "КамАЗ". В больницу доставили три человека.

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Теги: #ДТП с маршруткой в Киеве#пассажиров взяли в заложники