В Киеве водитель маршрутки устроил ДТП и взял в заложники пассажиров

В Святошинском районе Киева водитель маршрутного такси устроил аварию и отказался выпускать пассажиров из салона. Об этом сообщает "Информатор".

Водитель маршрутки, после неоднократных нарушений правил дорожного движения спровоцировал ДТП, после чего отказывался выпускать пассажиров на улицу.

Как сообщил корреспондент издания, в течение всего времени поездки водитель вел себя неадекватно, неоднократно нарушая правила. Впоследствии, на улице Палладина, мужчина не захотел стоять в пробке и начал ее объезжать, однако во время опасного маневра "подрезал" фургон, сбив обзорное зеркало.

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После совершения аварии водитель автобуса пытался договориться с водителем фургона о компенсации убытков. Результаты этих переговоров пасажарам пришлось ждать в середине душного салона.

Отмечается, что водитель согласился выпустить пассажиров только после угроз вызвать полицию.

Как сообщал УНИАН, 23 октября утром в Киеве произошла авария с участием общественного транспорта и грузовика "КамАЗ". В больницу доставили три человека.