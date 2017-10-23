В Харькове второй водитель-участник ДТП с пятью погибшими остается в статусе свидетеля - адвокат

В Харькове второй водитель-участник ДТП с пятью погибшими Геннадий Дронов остается в статусе свидетеля. Как передает УНИАН, об этом в комментарии журналистам сегодня, 23 октября, сказал адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

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«В настоящее время мой клиент в статусе свидетеля. Никакого официального документа по поводу изменения статуса в уголовном производстве от органа досудебного расследования мы не получали, то есть нам не было официально сообщено о подозрении», - сказал Перепелица.

Он отметил, что Дронов сразу после ДТП и после визита к следователю прошел первичный медицинский осмотр у врачей. И врачи отметили, что полученные повреждения могут проявляться через несколько дней после ДТП.

«Сейчас это сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Ему трудно ходить», - сказал адвокат.

«Конечно, когда самочувствие будет на достаточном уровне, мы будем готовы и выступить перед прессой, и участвовать во всех следственных действиях», - отметил Перепелица и выразил убеждение, что после установления степени повреждений, которые получил Дронов, его признают потерпевшим.

Адвокат подчеркнул, что водитель «Фольксваген Туарег» переезжал перекресток на зеленый сигнал светофора.

«Автомобилей на перекрестке не было. Для того чтобы дать разрешение другому автомобилю завершать маневр, этот автомобиль должен находиться на перекрестке. На перекрестке машин не было, поэтому он начал двигаться на зеленый свет, выезжая на перекресток. И вдруг появилась другая машина», - сказал Перепелица.

Адвокат подчеркнул, что на момент ДТП стоп-линии на перекрестке не было, и выразил удивление по поводу того, что дорожная разметка была изменена еще до завершения досудебного следствия.

«Мы не принимали участия в следственном эксперименте, который был в субботу, в связи с тем, что мой клиент сейчас находится на стационарном лечении. Поэтому не было физической возможности принять участие, но, конечно, мы хотим, чтобы был проведен объективный следственный эксперимент с участием моего клиента», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с «Фольксвагеном» автомобиль «Лексус» вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы, в том числе две сестры и женщина на седьмом месяце беременности.

20 октября суд на два месяца под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла «Лексусом».