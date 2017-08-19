В Киеве неизвестные с битами похитили мужчину

Полиция открыла производство по факту похищения мужчины на бульваре Перова в Днепровском районе Киева.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вчера поздно вечером полицейские получили сообщение о похищении мужчины.

Читайте такжеУ заместителя главы Нацполиции угнали Lexus

На месте правоохранители изъяли две биты. Они также пообщались с женщиной, которая стала свидетелем происшествия, и установили, что к припаркованному «БМВ» подъехал большой автомобиль темного цвета, из которого вышли люди с битами. Они повредили «БМВ», вытащили из салона мужчину, нанесли ему телесные повреждения, после этого посадили в свою машину и уехали с места происшествия.

Оперативники осмотрели прилегающую территорию и установили наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать обстоятельства преступления.

Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников.

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.