"Машина не наехала, она снесла людей": очевидцы о жутком ДТП в Харькове (видео)

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В центре Харькова девушка за рулем Lexus влетела в толпу людей. Шестеро погибших, пятеро находятся в больнице.

Свидетели говорят, что удар был очень громким. Lexus, который ехал по улице, столкнулся с Volkswagen, что заезжал на перекресток. Lexus отбросило и он врезался в толпу людей на тротуаре.

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"Ее крутило, машину, она кувыркалась, упала на крышу. Потом подлетели ребята, начали ее переворачивать и поставили на колеса. Она была на крыше", - рассказывает свидетель происшествия Анна Костырина, слова которой передает ТСН.

"Скрип шин, колес, скрежет металла, и я просто понимаю, что что-то мне летит в лицо. И я понимаю, что мне прилетел кусок металла в лицо", - рассказывает еще один свидетель происшествия.

Авария стала самым масштабным ДТП с участием пешеходов, наверное, за всю историю Харькова. В 2008 году была подобная авария: джип влетел в толпу на остановке, погибли четверо людей.

"Скрип тормозов - и все, я чувствую на себе удар... Я поворачиваюсь направо, там 4 человека лежат на дороге", - говорит еще один свидетель ДТП.

"Я видела удар, как летела машина, ее крутило, авто упало на крышу. Подбежали какие-то ребята, стали переворачивать машину на колеса ... Машина не наехала, она снесла людей", - рассказала свидетельница Анна.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.