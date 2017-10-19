ДТП в центре Харькова: водитель второго автомобиля проходит по делу как свидетель

Водитель другого автомобиля, который стал участником ДТП в центре Харькова, проходит по делу как свидетель. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Нацполиции Харьковской области Елена Баранник в эфире телеканала «112 Украина».

Она сообщила, что с девушкой, которая была за рулем «Лексуса» сейчас работают следователи.

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«С ней работают следователи. Она была задержана по статье 208 КПК Украины. Находится в изоляторе временного содержания и в эти дни будет решатся вопрос о мере пресечения», - отметила она.

На вопрос, что с водителем другого автомобиля, который также стал участником ДТП, Баранник ответила: «Водитель проходит как свидетель. Его отпустили из больницы. С ним тоже работают следователи. Проводятся все необходимые следственные действия».

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на пешеходов, пять из которых погибли на месте, еще шесть получили травмы.

Сегодня, 19 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ДТП погибли шесть человек.

20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. В ее крови экспертиза не выявила алкогольных и наркотических средств. Прокуратура будет требовать содержания ее под стражей.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.