Под Одессой задержали сотрудника "фабрики троллей": работал в соцсетях против Украины, популяризировал "ЛДНР"

В городе Березовка в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали местного жителя, который через российские социальные сети распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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"Правоохранители зафиксировали, что человек регулярно размещал на персональных страницах антиукраинские материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации ДНР и ЛНР. Оперативники спецслужбы задокументировали, что информацию агитатор получал от куратора временно оккупированных боевиками территорий и распространял за "гонорары", - заявили в СБУ. Во время обыска по месту работы и жительства гражданина сотрудники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.