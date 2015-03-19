Из Украины выдворили прокремлевского журналиста Муравьева

Об этом сообщила в Facebook народный депутат и бывший журналист Ольга Червакова.

Леонид Муравьев - бывший сотрудник российского 5 канала известный своими откровенно пропагандистскими материалами о войне на Донбассе и в Украине в целом.

Читайте такжеРоссийские журналисты показали офис и темники прокремлевских троллей (фото, видео)

Ранее в СМИ появилась информация, что новым выпускающим «Подробностей» или «Подробностей недели» станет российский журналист Леонид Муравьев. Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что информация не соответствует действительности.