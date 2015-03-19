Из Украины выдворили прокремлевского журналиста Муравьева
09:35, 19 марта 2015Политика
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Российского журналиста Леонида Муравьева, который известный прокремлевским освещением событий в Донбассе, выдворили из Украины и запретили ему въезд на 5 лет.
Муравьев известный своими пропагандистскими материалами / dusia.telekritika.ua
Об этом сообщила в Facebook народный депутат и бывший журналист Ольга Червакова.
Леонид Муравьев - бывший сотрудник российского 5 канала известный своими откровенно пропагандистскими материалами о войне на Донбассе и в Украине в целом.
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Ранее в СМИ появилась информация, что новым выпускающим «Подробностей» или «Подробностей недели» станет российский журналист Леонид Муравьев. Министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что информация не соответствует действительности.
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