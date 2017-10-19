В Одесском порту грузовой поезд раздавил легковушку (фото)
14:24, 19 октября 2017Происшествия
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Водитель пытался проехать железнодорожный переезд на красный сигнал светофора.
Легковой автомобиль попал под товарный состав на территории Одесского порта. Об этом сообщает "Думская".
Как сообщают очевидцы, это случилось вчера вечером возле главной проходной гавани, в районе Таможенной площади.
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По информации патрульной полиции водитель Renault Kangoo пытался проехать железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. В момент столкновения с поездом он успел выскочить из машины и не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Одесской области внедорожник протаранил поезд.
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