Водитель Зайцева, которая наехала на людей в Харькове, превысила скорость и проехала на красный - МВД

Водитель Елена Зайцева, которая ночью наехала на людей в Харькове, превысила скорость и проехала на запрещающий сигнал светофора. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Экспертиза не обнаружила алкогольных и наркотических средств в крови виновницы ДТП.

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«Вчера была сделана экспертиза ее крови и других биологических жидкостей. Она была сделана дважды в присутствии, в том числе, активистов, приехавших к месту проведения экспертизы. Дополненная экспертиза будет проводиться, и образцы ее упакованы и отправлены на Киев. На месте экспертизы не было обнаружено у нее алкогольных или наркотических средств. Но не всегда такие ДТП совершаются под ними (алкогольными или наркотическими препаратами). Это не является смягчающим фактором. Погибли люди. Она превысила скорость и проехала на запрещающий сигнал светофора. Этого достаточно для того, чтобы она получила реальный срок лишения свободы. Общество не воспримет после гибели харьковчан, если эта девушка окажется на условном сроке. Ее молодой возраст не должен ее защитить от этого. Она должна была следить за дорожным движением, не нарушать правила», - подчеркнул Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и врезался в пешеходов. Пятеро из них погибли, еще шестеро получили травмы.

20-летнюю девушку, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.