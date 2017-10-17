Ночная погоня с полицейскими в Киеве закончилась аварией и тремя задержанными (фото)

В Киеве этой ночью патрульные устроили погоню за нарушителем, которая закончилась аварией, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Полицейские из Печерского района вели погоню за автомобилем Hyundai, а на пр.Бажана (ориентировочно ж/м Осокорки) водитель автомобиля, убегая от копов, протаранил на полном ходу заднюю часть автомобиля Renault. Последний автомобиль ехал в попутном направлении.

«От удара, автомобиль Renault врезалась в столб. Hyundai отбросило на 15м, где он столкнулся с отбойником, после чего автомобиль остановился. В аварии пострадала пассажирка Hyundai и водитель Renault. На месте работало 6 экипажей полиции ,2 экипажа скорой медицинской помощи и пожарно-спасательная служба(так как в Renault повредился топливный бак)», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в полицейской машине сидели 3 - молодых парней в возрасте 18-23 с Hyundai, все в наручниках. Молодые люди пытались покинуть место проишествия их пришлось ловить.

«С виду признаки алкогольного или нарокотического опьянения. Рассказывать о случившемся не хотели, просто показывали средние пальцы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве ночью на улице Саперно-Слободской произошло масштабное ДТП, которое спровоцировал нетрезвый сотрудник полиции.