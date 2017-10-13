Учения в аэропорту: в Одессе отработали аварийную посадку самолета (видео)

В аэропорту Одессы спасатели преодолевали условный огненный рубеж и тренировались на старом Ту-134. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По сценарию командир самолета сообщил, что во время посадки не вышла передняя стойка шасси. Спасатели попытались смягчить приземление, но при посадке с разгерметизированных топливных баков на полосу вылились тонны авиатоплива.