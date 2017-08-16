В голландском аэропорту самолет-амфибия приземлился без передней стойки шасси (видео)

Накануне в голландском аэропорту Лелістад совершил аварийную посадку самолет-амфибия PBY Catalina (PH-PBY). У воздушного судна отказала передняя стойка шасси.

Самолет совершил посадку, зацепив взлетную полосу носом. Четверо членов экипажа и 14 пассажиров обошлись без травм. По предварительной оценке, повреждения "Каталины", полученные во время посадки, являются незначительными.

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Consolidated PBY Catalina, "Каталина" — американский самолет-амфибия, разработанный в середине 30-х г. ХХ ст. компанией Consolidated Aircraft. Принимал активное участие в боевых действиях на всех фронтах Второй Мировой войны. Экспортировался в более чем 30 стран, поставлялся в СССР по ленд-лизу, и производился в Советском Союзе по лицензии под названием ГСТ. "Каталин" было построено больше, чем любых других гидросамолетов в истории авиации.