В жилом доме Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Днепровском районе Киева из-за утечки газа произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Чрезвычайная ситуация возникла накануне вечером в квартире дома по улице Бучмы. Утром по этому адресу соседи услышали запах газа и вызвали аварийную службу. Работники службы газа отключили дом от газоснабжения из-за аварийного состояния кухонной плиты. Однако, как признался сам хозяин, он самостоятельно сорвал газовый вентиль и подключился к газоснабжению, в результате чего произошел взрыв.

В результате взрыва газовоздушной смеси в квартире повреждены окна, стены, газовая плита и мебель на кухне. Кроме самой квартиры, других повреждений в здании нет.

Хозяина квартиры с ожогами головы и руки доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По показаниям соседей, они давно жалуются на мужчину, потому что он якобы ведет себя неадекватно.

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Сейчас событие зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Днепровского управления полиции. Полицейские прорабатывают собраны материалы и определяются с правовой квалификацией инцидента.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина. В одноэтажной пристройке к частному дому взорвался котел на твердом топливе.