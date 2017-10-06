В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина
09:50, 06 октября 2017Происшествия
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В одноэтажной пристройке к частному дому взорвался котел на твердом топливе.
Трагедия произошла 5 октября в селе Слободка / УНИАН
В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина.
Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации трагедия произошла 5 октября в селе Слободка Калушского района.
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«В одноэтажной пристройке к частному дому на улице Шевченко взорвался котел на твердом топливе, без последующего горения. От взрыва погибла хозяйка дома - женщина 1939 года», - подчеркнули спасатели.
На месте происшествия работали пожарные и полиция.
Как сообщал УНИАН, в России прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Погибли четыре человека.
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