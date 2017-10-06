В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина

09:50, 06 октября 2017
Происшествия
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В одноэтажной пристройке к частному дому взорвался котел на твердом топливе.

УНИАН

В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации трагедия произошла 5 октября в селе Слободка Калушского района.

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«В одноэтажной пристройке к частному дому на улице Шевченко взорвался котел на твердом топливе, без последующего горения. От взрыва погибла хозяйка дома - женщина 1939 года», - подчеркнули спасатели.

На месте происшествия работали пожарные и полиция.

Как сообщал УНИАН, в России прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Погибли четыре человека.

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