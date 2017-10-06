В Ивано-Франковской области от взрыва котла погибла женщина.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации трагедия произошла 5 октября в селе Слободка Калушского района.

Читайте такжеВ Сумах в результате взрыва на макаронной фабрике пострадали три человека (видео)

«В одноэтажной пристройке к частному дому на улице Шевченко взорвался котел на твердом топливе, без последующего горения. От взрыва погибла хозяйка дома - женщина 1939 года», - подчеркнули спасатели.

На месте происшествия работали пожарные и полиция.

Как сообщал УНИАН, в России прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Погибли четыре человека.