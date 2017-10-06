В России взорвался нефтеперерабатывающий завод, есть жертвы (фото, видео)
09:25, 06 октября 2017Мир
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Свидетели рассказывают об огромном столбе огня, который достигал 50 метров в высоту.
Столб огня, по словам очевидцев, достигал 50 метров в высоту / Газета.Ru
Под Нижним Новгородом в России взорвался нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.
Пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре / Газета.Ru
Свидетели рассказывают об огромном столбе огня, который достигал 50 метров в высоту.
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По версии следствия, пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре. По предварительной информации, причиной стало нарушение техники безопасности. Потушили его за несколько часов. Погибли, по предварительной информации, четыре сотрудника завода.
Как сообщал УНИАН, этой ночью в России автобус столкнулся с поездом: погибли 17 человек.
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