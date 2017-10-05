С ветерком: в Киеве "забитая" пассажирами маршрутка ехала с открытой дверью (видео)

Сегодня утром, 5 октября, в Киеве пассажирская маршрутка ехала с открытой дверью. Об этом рассказали очевидцы, которые в то время были в транспорте, передает ТСН.uа.

Инцидент произошел в маршрутке с номером "302", которая едет из Вишневого до Подола (станция метро "Контрактовая площадь").

По словам свидетеля происшествия, в маршрутное такси зашло слишком много людей. Как следствие, дверь транспортного средства сломалась.

Читайте такжеВ Тернополе женщина выпала из переполненного рейсового автобуса - водитель дал ей тысячу и поехал дальше

Очевидцы заметили, что она вышла из строя примерно на середине маршрута. Водитель пробовал зажать сломанную дверь, но все равно оставалась большая щель. Кроме того, он обругал пассажиров за то, что их так много зашло в маршрутку.

Перед тем, как начать движение снова, он спросил, будут ли пассажиры ехать с открытой дверью, или покинут транспорт. Люди согласились ехать "с ветерком".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в центре Днепра, возле Мост-Сити Центра, девушка выпала из маршрутного такси.