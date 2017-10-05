Появилось видео с места покушения на замглавы Одесского облсовета

Позно вечером 4 октября в Одессе стреляли в первого замглавы Одесского облсовета, бизнесмена и бывшего нардепа от "Батькивщины" Олега Радковского. Уже появилось видео с места события сразу после стрельбы, говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщал УНИАН, в центре Одессы 4 октября злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.

Известно, что заместитель главы облсовета Одессы находится в стабильном состоянии, ему оказана медицинская помощь.