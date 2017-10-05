Появилось видео с места покушения на замглавы Одесского облсовета
09:31, 05 октября 2017Происшествия
5 0
В первого замглавы Одесского облсовета стреляли 4 октября в центре Одессы.
Позно вечером 4 октября в Одессе стреляли в первого замглавы Одесского облсовета, бизнесмена и бывшего нардепа от "Батькивщины" Олега Радковского. Уже появилось видео с места события сразу после стрельбы, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНа Харьковщине неизвестные из гранатомета обстреляли внедорожник
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы 4 октября злоумышленник стрелял в заместителя главы облсовета. По предварительным данным, мужчина получил 3 огнестрельных ранения.
Известно, что заместитель главы облсовета Одессы находится в стабильном состоянии, ему оказана медицинская помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter