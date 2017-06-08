СБУ взялась за расследование взрыва на территории посольства США в Киеве

Служба безопасности Украины начала расследование обстоятельств взрыва на территории Посольства США в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и прокуратурой города Киева расследует обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь на 8 июня на территории Посольства США в Украине, в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в спецслужбе.

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Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, во время которых исследуются все обстоятельства преступления.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 июня в Киеве на территории Посольства США произошел взрыв. Правоохранители выяснили, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик заявила, что полиция продолжает проводить первоочередные следственные действия на территории посольства США в Киеве, после чего все материалы уголовного производства будут направлены в прокуратуру. «Полиция сейчас работает на территории посольства. После этого все материалы будут переданы в прокуратуру, так как только прокуратура имеет право определить подследственность. Прокуратура всего лишь переходный мостик. УПК четко говорит, что передаются материалы по подследственности только через органы прокуратуры», - сказала она. Блищик также добавила, что именно прокуратура должна принять решение о передаче материалов дела в СБУ.

В посольстве заявили, что на данный момент не рассматривают взрыв как теракт.