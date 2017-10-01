На вокзале в Марселе террорист зарезал двух женщин и был застрелен (фото)

Два человека убиты в результате нападения на железнодорожном вокзале в Марселе на юге Франции. Как передает ВВС, вооруженный ножом нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Власти рассматривают произошедшее как террористический акт.

«Две человека погибли от ножевых ран, нанесенных нападавшим», - сообщил шеф местной полиции Оливье Мазьер. Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб заявил, что немедленно направляется на место происшествия.

Читайте такжеИГИЛ заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии, один убит

В твите французской полиции говорится, что ситуация на вокзале взята под контроль, а нападавший убит.

Тем не менее железнодорожное сообщение с Марселем прервано. Полиция обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от посещения района, в котором находится вокзал.

Как сообщает газета Le Monde со ссылкой на анонимный официальный источник, нападавший кричал слова «Аллах акбар» во время нападения.

По сообщению французских средств информации, погибшие были женщинами - у одной было перерезано горло, другая получила колотые раны.

Французский телеканал BFMTV сообщил, что нападавшего застрелили солдаты, дежурившие на вокзале в рамках операции Sentinelle, которая предусматривает постоянное патрулирование улиц и общественных мест в период действия чрезвычайного положения.

Отмечается, что нападавший был мужчиной в возрасте 20-25 лет и имел североафриканскую наружность.