По делу о пожаре в одесском лагере "Виктория" назначили более 20 экспертиз и допросили 90 человек

В Одессе во время расследования пожара в детском комплексе «Виктория» назначено более 20 экспертиз и допросили почти 90 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время первого заседания временной комиссии, которая занимается изучением всех обстоятельств масштабного пожара в детском лагере «Виктория» в ночь на 16 сентября, во время которого погибло трое детей. В состав комиссии вошли представители общественности и родители детей, которые находились в лагере во время пожара. Первое заседание состоялось под председательством главы ОГА Максима Степанова.

По словам руководителя области, для того, чтобы следствие было максимально беспристрастным, прозрачным, он принял решение о создании этой комиссии.

«Сейчас создана межведомственная следственно-оперативная группа. Уже назначено более 20 экспертиз, допрошено уже около 90 человек, изъяты материалы в одесском горсовете, в городском департаменте образования, управлении капитального строительства. Кроме того, изъяты материалы в подрядных и субподрядных организациях, участвовавших в проектировании и строительстве лагеря», - отметил Степанов.

Во время заседания представители Нацполиции и прокуратуры отчитались о ходе расследования трагедии.

В настоящее время начато три уголовных производства, продолжаются экспертизы, в частности, пожарно-технические, химические, строительные и тому подобное. Результаты некоторых из них должны быть известны через месяц. Однако, по словам специалистов, анализируется слишком большой объем материалов, поэтому это может занять больше времени.

Степанов настоял на присутствии СМИ во время работы комиссии и предоставил возможность задавать вопросы не только участникам собрания, но и журналистам. Кроме пожара в «Виктории», также обсуждали ситуацию с последующими проверками учреждений социальной сферы.

Представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщил, что после снятия моратория на внеплановые проверки объектов, аналогичных «Виктории», специальные комиссии проведут осмотр всех школ, детсадов и больниц области с октября по декабрь, в среднем по 500-600 заведений в месяц. По каждому из них будет составлен отдельный план действий, что именно необходимо принять или приобрести.

По словам заместителя начальника регионального главка ГСЧС Михаила Вовка, сейчас отрабатываются мероприятия, не требующие капитальных затрат, - расчистка путей эвакуации, снятие решеток на окнах, перезарядка огнетушителей.

Также, добавил он, в следующем году в областном бюджете будут заложены средства на установку современных систем пожарной безопасности в учреждениях соцсферы. Сейчас эксперты подсчитывают, какая для этого необходима сумма.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.