В Одессе простились с двумя девочками, погибшими в лагере "Виктория" (фото)

Сегодня в Одессе простились с жертвами трагедии в детском лагере "Виктория" 12-летней Снежаной Арпентий и 8-летней Софией Мазур.

Читайте такжеВ Одессе идентифицировали тела всех девочек, погибших во время пожара в лагереТраурная церемония прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проводить в последний путь девочек пришли несколько сотен одесситов, включая родных, близких, чиновников мэрии, а также участников танцевального коллектива «Адель».

Тела детей доставили в храм в закрытых гробах. Их похоронят на одном из одесских кладбищ.

В понедельник, напомним, в Одессе простились с 9-летней Настей Кулинич. Ее похоронили в родном селе Троицкое.