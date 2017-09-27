В Одессе простились с двумя девочками, погибшими в лагере "Виктория" (фото)
16:31, 27 сентября 2017Общество
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Тела детей доставили в храм в закрытых гробах.
Проводить в последний путь девочек пришли несколько сотен одесситов\ Думская
Сегодня в Одессе простились с жертвами трагедии в детском лагере "Виктория" 12-летней Снежаной Арпентий и 8-летней Софией Мазур.
Читайте такжеВ Одессе идентифицировали тела всех девочек, погибших во время пожара в лагереТраурная церемония прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Проводить в последний путь девочек пришли несколько сотен одесситов, включая родных, близких, чиновников мэрии, а также участников танцевального коллектива «Адель».
Родители погибших девочек \ Думская
Тела детей доставили в храм в закрытых гробах. Их похоронят на одном из одесских кладбищ.
Тела детей доставили в храм в закрытых гробах \ Думская
В понедельник, напомним, в Одессе простились с 9-летней Настей Кулинич. Ее похоронили в родном селе Троицкое.
Родители погибших девочек \ Думская
Их похоронят на одном из одесских кладбищ \ Думская
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Новость в сюжете: Трагический пожар в детском лагере в Одессе