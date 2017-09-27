Нацгвардия опровергла слухи о причастности к ночным взрывам, которые напугали киевлян (видео)

Нацгвардия опровергла слухи о причастности к ночным взрывам в Киеве. Так, жителей столицы напугали звуки, похожие на взрывы.

По разным свидетельствам, они длились от нескольких минут до трех часов. Одни слышали салюты, другие - пушечные залпы и выстрелы из гранатомета.

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Утром появляются публикации, что взрывы - от учений воинской части Нацгвардии на север от Киева, под селом Новые Петровцы. Одни жители говорят, что звуков не слышали, другие - что просто дрожали стекла.

Об учениях гвардейцев предупредил только сайт Вышгородской РГА, но глава района заявляет, что этой ночью звуки были точно не оттуда. Слова чиновника подтвердили и в НГУ. "Опровергаю, потому все учения и стрельбы проходят до 18 часов... То есть эти взрывы были не в нашей части", - заявил Роман Герасименко, командир Северного территориального объединения Нацгвардии.

Ранее в соцсетях сообщали, что звуки были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, Оболони, Троещины, Лукьяновки, Дарницы, Дорогожич.