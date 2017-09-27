Жителей Киева и Вышгорода напугали мощные взрывы - СМИ
Взрывы прогремели вечером, 26 сентября.
Киевлян и жителей Вышгорода около 22.00 26 сентября напугали мощные глухие взрывы, пишет ТСН.
Жители Вышгорода заявляли, что от разрывов вздрогнули дома и гремели окна.
При этом, как сообщает издание, вспышек никто не заметил. После полуночи взрывы утихли.
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Также отмечается, что на прошлой неделе Вышгородская райадминистрация сообщила о плановых стрельбах на полигоне Нацгвардии. Однако они должны бы закончиться до 18 часов.
Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве во вторник вечером вспыхнул пожар в недостроенном детском садике. Во время пожара прогремел взрыв.
В результате пожара сгорела значительная часть ограждения, к тому же, по словам очевидцев, рядом с местом происшествия припаркованные авто.