У жителя Бердянска изъяли марихуану почти на 2 миллиона гривень

В Запорожской области правоохранители задержали жителя Бердянска, у которого изъяли более 20 кг марихуаны. Об этом УНИАН сообщил руководить ГУ НПУ в Запорожской области Олег Золотоноша.

По его словам, вчера, 26 сентября, сотрудники полиции провели обыск по месту жительства гражданина и изъяли у него наркотическое вещество.

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«Сотрудники Управления противодействия наркопреступности изъяли более 20 кг марихуаны у жителя Бердянска. Сумма изъятого - около 2 миллионов гривен. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наркотическое вещество направлено на экспертизу», - рассказал Золотоноша.

Подозреваемого задержали, в отношении него открыто уголовное производство по ст.1 ч.309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).