У жителя Бердянска изъяли марихуану почти на 2 миллиона гривень

20:06, 27 сентября 2017
Происшествия
3 0

Владельцу более 20 килограммов марихуаны грозит до десяти лет лишения свободы.

Иллюстрация / REUTERS

В Запорожской области правоохранители задержали жителя Бердянска, у которого изъяли более 20 кг марихуаны. Об этом УНИАН сообщил руководить ГУ НПУ в Запорожской области Олег Золотоноша.

По его словам, вчера, 26 сентября, сотрудники полиции провели обыск по месту жительства гражданина и изъяли у него наркотическое вещество.

Читайте такжеУчёные обнаружили новую опасность марихуаны

«Сотрудники Управления противодействия наркопреступности изъяли более 20 кг марихуаны у жителя Бердянска. Сумма изъятого - около 2 миллионов гривен. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Наркотическое вещество направлено на экспертизу», - рассказал Золотоноша.

Подозреваемого задержали, в отношении него открыто уголовное производство по ст.1 ч.309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #марихуана#наркотики#преступность в Запорожской области