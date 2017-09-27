В Винницкой области организовали 4 пункта сбора для эвакуации жителей Калиновки

02:03, 27 сентября 2017
Происшествия
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Для всех жителей Калиновки, Сальника и Павловка организована эвакуация жителей. 

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В Винницкой области организовано четыре пункта сбора для эвакуации жителей из Калиновки и соседних сел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Винницкой ОГА. 

"Уважаемые жители, просьба сохранять спокойствие и организованность. В области сложилась чрезвычайная ситуация в связи с пожаром на военных складах в Калиновке. Ситуация контролируется по линии службы чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов и областной государственной администрации", - говорится в сообщении. 

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Для всех жителей Калиновки, Сальника и Павловка организована эвакуация жителей. 

Пункт сбора №1: площадь у калиновского технологического техникума.

Пункт сбора №2: районный Дом культуры.

Пункт сбора №3 с. Сальник в Доме культуры.

Пункт сбора №4: в с. Павловка в Доме культуры. 

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Также в сообщении жителей просят организовано прибыть в пункты сбора и до момента прибытия транспорта находиться в помещениях. 

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