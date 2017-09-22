В Польше украинец жестоко убил футболиста и пытался бежать из страны (фото)

Украинец жестоко убил жителя села Курив Люблинского воеводства в Польше. Об этом сообщает "Польское Радио".

"36-летний гражданин Украины жестоко убил 32-летнего поляка – футболиста с местности Курив Пулавского уезда Люблинского воеводства. После совершенного украинец пытался выехать из Польши. Благодаря хорошо проведенной акции полиции, Сергея арестовали. Ему грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

Гжегожа К. – вратаря местного футбольного клуба «Ґарбарня Курів» - убийца несколько раз ударил ножом. Трагедия произошла в воскресенье утром, 17 сентября.

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Полиция выяснила, что последним, с которым видели 32-летнего поляка, был человек из Украины по имени Сергей. В ночь перед убийством он и его жертва были в одном баре в Курове. По рассказам свидетелей, между мужчинами произошла ссора. На рассвете они покинули заведение и пошли по домам. Как оказалось, убийца последовал за своей жертвой, дойдя до одной из улиц, он нанес поляку многочисленные удары ножом, а затем забрал его кошелек и скрылся с места происшествия.

Тело 32-летнего поляка обнаружил случайный прохожий. Мужчина лежал недалеко от дома, в котором жил. На теле у него были колотые раны. Кроме того, убийца похитил у него кошелек с деньгами и банковскими карточками.

Украинец пытался бежать из Польши. Полиция задержала его в машине по дороге к Дорогуск. Как выяснилось, Сергей В. уже отсидел 15 лет в тюрьме в Украине за подобное тяжкое преступление.

Украинец работал в Польше помощником во время полевых работ. За убийство с особой жестокостью преступнику грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина признал свою вину.

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