В центре Мариуполя в урне нашли бомбу (фото)

В Мариуполе сегодня, 22 сентября, у здания Донецкого академического областного драматического театра по ул. Театральной, 1 в одной из урн обнаружили взрывное устройство - мобильный телефон, к которому изолентой было примотано мыло с неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технических служб. Они установили, что данное устройство – это "гидродинамическая пушка".

"В 8:31 взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Специалисты Службы спасения напомнили гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов их нельзя трогать или пытаться разобрать. Нужно немедленно сообщить в ближайшее отделение милиции, военкомат, органы местной исполнительной власти, райотдел ГСЧС или по телефонам «101», «102».