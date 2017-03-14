Волонтеры выяснили, кто взрывает машины с террористами "ДНР" и "ЛНР"

Подрывы автомобилей с боевиками и чиновниками террористических группировок на Донбассе проходят достаточно часто. Волонтеры представили доказательства по одному инциденту, который раскрывает некоторые секреты заказчиков и исполнителей ликвидаций террористов, передает InformNapalm.

Волонтеры напомнили, как утром 14 июля 2015 года в районе завода "Топаз" оккупированного города Донецка неизвестные подорвали автомобиль Елены Филипповой, секретаря главы террористической организации "Донецкая народная республика" Александра Захарченко. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Согласно данным сводок, бомба была заложена под пассажирское сидение автомобиля. Очевидцы заявляли, что машина взорвалась во время движения.

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Как удалось выяснить InformNapalm, исполнители вышеупомянутого инцидента - боевики с позывными "Топаз" и "Лис". А заказчик - бывший глава ГРУ "ДНР" генерал-майор Петровский Сергей Николаевич "Хмурый". Именно Петровский отвечал за доставку из России СУО комплекса "Бук-М1" которая впоследствии сбила гражданский боинг рейса MH17 в небе над Донбассом, рассказали волонтеры.

О заказчиках и исполнителях взрыва в InformNapalm узнали из почтового ящика офицера РУ РГ "ДНР" с позывным "Капа".

Также они назвали мотивы покушения: они кроются в переделе сферы контроля за бизнесом перевозок и обмена валют. С одной стороны — это Филиппова с дочерью и "Старым" под покровительством Захарченко. С другой стороны — люди Петровского при разведывательном управлении "Тор" и "Гога".

"Судя по всему, угрозы не дали должного эффекта и Петровский со своими подельниками решили подорвать машину Филипповой. Однако расчеты на то, что в машине с матерью окажется ее дочь, были ошибочными. Мало того, сама Филиппова осталась живой после покушения. 20.07.2015, через 6 дней после инцидента начинается зачистка разведывательного управления от людей Петровского при поддержке МГБ "ДНР", - подытожили волонтеры.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в центре Луганска 4 февраля ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент назвали "терактом".