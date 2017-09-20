Беспорядки под мэрией Одессы: протестующие били полицейских флагом Украины - журналист (видео)

В Одессе сегодня произошли ожесточенные драки под мэрией. Об этом сообщает журналист Максим Войтенко в Facebook.

По его словам, протестующие били полицейских флагом Украины.

В связи с инцидентом в работе сессии объявлен перерыв. Также появились видео с митинга.

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Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал УНИАН, протестующие требовали отставки мэра Одессы Геннадия Труханова, наказания всех виновных в гибели детей во время пожара в лагере. В результате беспорядков возле мэрии пострадали 36 правоохранителей.