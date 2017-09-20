Очередные столкновения в Одессе: возле мэрии пострадали 36 правоохранителей

В Одессе во время сегодняшних столкновений возле мэрии пострадали 36 правоохранителей. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в результате действий некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников Нацполиции и 16 сотрудников Нацгвардии.

По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Полиция обращается к гражданам не нарушать общественный порядок и не совершать противоправных действий. Все события, которые происходят возле Одесского горсовета, документируются работниками полиции. Им, а также лицам, принимавшим в них участие, в дальнейшем будет дана надлежащая правовая оценка», - заявили в главке.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессе сотни людей пикетируют здание мэрии, где проходила сессия Одесского городского совета. Детонатором акции протеста стал пожар в детском комплексе «Виктория», в результате которого погибло трое детей.

Протестующие требовали отставки мэра Одессы Геннадия Труханова, наказания всех виновных в гибели детей во время пожара в лагере.

Между митингующими и правоохранителями произошло столкновение после того, как часть участников акции протеста попыталась пройти в здание, где проходила сессия горсовета, но их не пропустили.

Сессия горсовета была прервана.