В Миргороде депутата-"радикала" задержали за убийство "свободовца" - Ляшко

Депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко. Об этом в Facebook сообщил глава РПЛ Олег Ляшко.

"Мне стало известно, что депутата Миргородского городского совета от РПЛ Хачатура Хачатряна задержали по обвинению в убийстве его коллеги-депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко", - написал он.

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Ляшко напомнил, что Супруненко 26 дней боролся за жизнь в реанимации после жестокого нападения и умер 7 августа.

"Пока обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны. Но ... ни при каких обстоятельствах не буду прикрывать преступников, если они виноваты. Поэтому я требую от Хачатура Хачатряна сложить мандат и предстать перед правосудием", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 августа умер депутат от "Свободы", которому неизвестные проломили голову три недели назад. Олег Супруненко возглавлял горорганизацию политпартии в городе Миргород.