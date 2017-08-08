Умер депутат от "Свободы", которому неизвестные проломили голову три недели назад

10:43, 08 августа 2017
Общество
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Олег Супруненко возглавлял горорганизацию политпартии в городе Миргород.

ВО Свобода

После трех недель борьбы за жизнь умер глава фракции "Свобода" в Миргородской городской раде в Полтавской области, председатель городской "Свободы" Олег Супруненко, сообщили в пресс-службе полисилы.

Погибший провел 26 дней в реанимации в тяжелом состоянии. В "Свободе" отметили, что правоохранители не исключают версию убийства из-за профессиональной деятельности Супруненко.

У погибшего остались жена и маленький сын.

Супруненко зверски избили неизвестные в масках, когда он возвращался с работы – произошло это в час ночи 12 июля.

Нападавшие палками нанесли многочисленные травмы и переломы, украли личные вещи и документы. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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