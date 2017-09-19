Одному из освобожденных фигурантов "дела 2 мая" пробили голову - СМИ

Один из фигурантов «дела 2 мая», оправданных и освобожденных сегодня городским судом Черноморска, подвергся нападению неизвестных.

Произошло это в Овидиополе, сообщили «Думской» в полиции.

"Мужчине пробили голову. Он госпитализирован", - написало издание.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября суд Черноморска Одесской области признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В прокуратуре Одесской области заявили, что готовят апелляционную жалобу на оправдательный приговор фигурантам «дела 2 мая».

Позже возле здания суда произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые протестовали против освобождения фигурантов дела 2 мая 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе бежал в Российскую Федерацию.