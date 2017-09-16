Число жертв пожара в одесском детском лагере возросло до трех

Число жертв пожара в одесском комплексе «Виктория» возросло до трех. Об этом УНИАН сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Читайте такжеГСЧС о пожаре в детском лагере: сигнализация была намеренно выведена из строя«С прискорбием вынужден констатировать, что обнаружен фрагмент тела еще одной, третьей девочки, которую до сих пор считали пропавшей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.

Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Согласно распоряжению главы Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.

Правоохранители задержали директора комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, отстранены от исполнения обязанностей ряд чиновников.