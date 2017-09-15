В одесском СИЗО арестантка напала на женщину-конвоира

Новый инцидент произошел в одесском СИЗО: здесь арестантка напала на женщину-конвоира, которая пыталась угомонить заключенных. Об этом сообщает ТСН.

Когда младший инспектор открыла камеру, одна из арестанток набросилась на сотрудницу и несколько раз ее ударила. Коллеги конвоира успели оттащить нападавшую и надели на нее наручники. Сейчас расследованием занимается прокуратура.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Одесском СИЗО арестованный убил и расчленил сотрудницу изолятора. Работники СИЗО обнаружили части тела погибшей на территории изолятора.