В одесском СИЗО арестантка напала на женщину-конвоира
19:49, 15 сентября 2017Происшествия
9 0
Когда младший инспектор открыла камеру, одна из арестанток набросилась на сотрудницу и несколько раз ее ударила.
Сейчас расследованием занимается прокуратура / flickr.com/Jérémy LARROQUE
Новый инцидент произошел в одесском СИЗО: здесь арестантка напала на женщину-конвоира, которая пыталась угомонить заключенных. Об этом сообщает ТСН.
Когда младший инспектор открыла камеру, одна из арестанток набросилась на сотрудницу и несколько раз ее ударила. Коллеги конвоира успели оттащить нападавшую и надели на нее наручники. Сейчас расследованием занимается прокуратура.
Читайте такжеВ полиции рассказали подробности о "реабилитационных центрах" в Сумах, где удерживали и пытали наркозависимых (фото)
Как сообщал УНИАН, ранее в Одесском СИЗО арестованный убил и расчленил сотрудницу изолятора. Работники СИЗО обнаружили части тела погибшей на территории изолятора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter