В "Шегинях" задержали 69-летнего мужчину, который вез двух секс-работниц в Германию

В пункте пропуска «Шегини» задержали 69-летнего жителя города Стрый Львовской области, который пытался переправить через границу двух молодых украинок с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Германии.

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Как сообщает Департамент коммуникации полиции Львовской области, задержанный лично занимался изготовлением иностранных биометрических паспортов потерпевшим, оплачивал их стоимость, а также взял на себя расходы, связанные с перемещением женщин за границу.

«Потерпевшие - молодые женщины из Днепропетровской и Харьковской областей, в возрасте 22 и 26 лет, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, имеют на иждивении малолетних детей», - говорится в сообщении.

Следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, недавно студент одесского вуза пытался вывезти в Китай для сексуального рабства трех молодых женщин.