Студент одесского вуза пытался вывезти в Китай для сексуального рабства трех молодых женщин

Одесские правоохранители задержали в аэропорту «Борисполь» гражданина Китайской народной республики при попытке вывоза в Пекин россиянки с целью сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 20 августа в аэропорту «Борисполь» оперативники указанного управления совместно с полицией задокументировали и пресекли деятельность организатора канала торговли людьми.

«Обманным способом гражданин Китая пытался вывезти авиарейсом «Киев-Пекин» гражданку РФ для дальнейшего использования ее в секс-индустрии», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время организатору объявлено подозрение по ст. 149 УК Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека».

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По данным отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, иностранец, который задержан в столичном аэропорту, также намеревался вывезти в Китай украинок.

«В аэропорту «Борисполь» в ходе переправки трех молодых женщин в Китай задержан 28-летний гражданин Китая, организовавший международный канал торговли людьми», - отметили в главке.

Установлено, что злоумышленник - студент одного из одесских вузов, который подбирал через Интернет женщин в возрасте до 30-лет и вербовал их для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных на территории Китая.

Отмечается, что, пользуясь сложными жизненными условиями женщин, он обещал им до 70 долл. в час «работы» в сексуальной индустрии. Его жертвами стали три девушки - жительницы райцентров юга Одесской области в возрасте 28, 22 и 19 лет.

В настоящее время злоумышленник в порядке ст. 208 УПК Украины задержан. Проводятся неотложные следственные действия по установлению полного круга лиц, причастных к указанному уголовного преступления.