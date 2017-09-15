Попытка "титушек" "отжать" спортклуб в Киеве: один из раненых в тяжелом состоянии (видео)

Раненый во время драки под столичным спортклубом мужчина остается в тяжелом состоянии, ему ножом попали в шею.

Еще пятеро пострадавших также в больнице. Накануне десятки людей подрались в месте, где обычно тренируются дети.

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По предварительной информации полиции, конфликт возник между людьми, которые претендуют на здание. Новый арендатор с группой поддержки занял помещение. Конфликт между ними и людьми, которые занимались там, перерос в драку.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ночью 14 сентября группа "титушек" попыталась захватить спортивный клуб "Восход".

"Только что была попытка отжать спортбазу "Восход", но титушки получили очень жесткий отпор. Говорят, это те же титушки, которые засветились на многих скандальных застройках. Но здесь вместо толкать бабушек им пришлось столкнуться с сильным сопротивлением", - говорится в сообщении Комитета противодействия незаконной застройке.