Кортеж Саакашвили остановила полиция (видео)

Новое административное нарушение на счету Михаэля Саакашвили. На этот раз - правил дорожного движения, говорится в сюжете ТСН.

Джип с экс-президентом Грузии в сопровождении двух машин выехал из загородного комплекса вблизи Черновцов, где он ночевал, и отправился в сторону города. На трассе машины разогнались до скорости более 150 километров в час, и вдруг через несколько километров кортеж остановил полицейский патруль за пересечение сплошной и обгон в неположенном месте.

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Разговор полицейских длился недолго, штраф не выписывали, самих нарушителей отпустили. Те манеру езды не изменили - сплошную линию пересекали еще несколько раз.

В Черновцы Саакашвили переехал накануне вечером из Львова. Выступил на центральной площади, после чего кортеж из пяти машин на скорости под 200 километров в час направился за город.