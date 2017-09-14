Саакашвили поехал в сторону румынской границы после выступления в Черновцах

Вечером 13 сентября, около 20:00, бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили после выступления в Черновцах поехал в сторону румынской границы. Об этом сообщает ТСН.

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После того, как политик в сопровождении кортежа покинул Черновцы, он направился в сторону границы. Заметив автомобиль съемочной группы, кортеж увеличил скорость и оторвался от журналистов.

По данным ТСН, румынскую границу Саакашвили не пересекал.

Как сообщал УНИАН, во время выступления в Черновцах Саакашвили заявил о намерении провести митинг в Киеве 19 сентября.

В частности, говоря о планах на ближайшее время, Саакашвили заявил, что будет продолжать ездить по населенным пунктам Украины.

Напомним, лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили 10 сентября удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назвал преступлением инцидент на украинско-польской границе при участии Саакашвили, поскольку был нарушен конституционный принцип неприкосновенности государственной границы.